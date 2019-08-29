Diyarbakır büyükşehir belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor

29.08.2019 17:11

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu, belediye bünyesinde Esnaf Daire Başkanlığı'nın kurulacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'nu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu ile 17 ilçe başkanı ve esnaf ziyaret etti. DESOB Başkanı Ebedinoğlu ve ilçe başkanlarının yaptığı destek ziyareti için teşekkür eden Güzeloğu, belediye olarak esnafın yaşadığı sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf Daire Başkanlığı'nın kurulacağını belirterek, "İlk geldiğimiz zaman bir vali yardımcımızı esnaf işlerinize doğrudan ilgilenmek, sizin sıkıntılarınıza bürokrasi içinde zaman kaybettirmek yerine doğrudan çözüm üretmek üzere görevlendirmiştik. Sanırım bir hayli de faydalı olmuştu. Şimdi de sizin huzurunuzda ifade ederim ki Büyükşehir Belediyesi'nde Esnaf Daire Başkanlığı kurulacak. İnşallah artık bu günden itibaren sadece esnafa dönük alanlarda faaliyet etmek ve destek olmak üzere hayata geçecek" dedi.

Ziyarette DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Hasan Basri Güzeloğu'na destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA