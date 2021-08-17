Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler dışında kalan ilçelere 150 otobüs bekleme durağı yerleştirecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), merkez ilçeler dışında kalan ilçelere 150 otobüs bekleme durağı yerleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), merkez ilçeler dışında kalan ilçelere 150 otobüs bekleme durağı yerleştirecek.

DBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ergani, Çermik, Çüngüş, Kocaköy, Hani, Dicle, Lice, Kulp, Hazro, Silvan Çınar ilçeleri, Çınar Ovabağ Yolu ile Diyarbakır kent merkezi arasındaki güzergahlarda belirlenen alanlara 150 yolcu bekleme durağı inşa edecek.

Çalışmalarına başlanan durak yerleştirmenin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Aynı çalışma kapsamında daha önceki yıllarda yapılmış ve kullanılacak durumda olan kırsal mahalle yolcu bekleme duraklarının da bakım ile onarımları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin