Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Masterler Bahar Ligi kupa töreni düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Masterler Bahar Ligi'nde dereceye giren takımlar için kupa töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Masterler Bahar Ligi'nde dereceye giren takımlar için kupa töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Diyarbakır Masterler Federasyonu tarafından organize edilen ve iki gurupta 17 futbol takımın mücadele ettiği turnuvanın final müsabakası Seyrantepe Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Şampiyonluk karşılaşmasına çıkan Sanayi Spor ile Yeşilyıldız Spor maçını izleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2-0'lık galibiyetle kupayı kaldıran Sanayi Spor'u ve dereceye giren diğer takımları tebrik etti.

Futbolun herkesin hayatında farklı yeri olan bir spor branşı olduğunu belirten Karaloğlu, "Futbol, rekabetle birlikte centilmenliğin, yardımlaşmanın olduğu önemli bir spor dalı. Şampiyon olan takım seviniyor ve takım arkadaşlığını güçlendiriyor. Yenilen takım da gelecek sefer nasıl kazanacağının hesabını yapıyor. Şehrimize karşı aidiyet duygusunu arttırıyor." diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine bir şekilde spor yaptırmak ve sporla tanıştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaloğlu, "Arzu ediyoruz ki Diyarbakır'ın 17 ilçesinde her gencimize ulaşalım, spor yapacağı salonlar, sahalar, gençlik merkezleri olsun. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük desteği var. İnşallah en kısa zamanda Diyarbakır'ın her ilçesinde mutlaka sahamız, salonumuz ve gençlik merkezimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karaloğlu, takımlara kupalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk