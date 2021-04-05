Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarını genişletiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilecek yollarda alt yapı çalışmalarını başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2021 yılı asfalt sezonunda 1100 kilometre kırsal mahalle grup yolları ve mahalle yollarına sathi kaplama asfalt serecek.

17 ilçede yolların daha konforlu olması için sathi kaplama asfalt çalışmalarına mayıs ayı itibarıyla başlayacak olan ekipler, 1100 kilometre sathi kaplama asfaltın 550 kilometresini grup, 550 kilometresini ise mahalle yollarına serecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için daha önce genişliği 5,5 metre olan grup mahalle yollarını 7 metreye çıkaracak.

2021'de kırsal mahallerde 224 kilometre stabilize yol inşa edecek ekipler, mahalle içi, engebeli olan ve kış aylarında zemini sürekli çökme riskiyle karşı karşıya kalan 7 kilometre yola parke döşeyecek.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesine bağlı Kesikağaç, Güvercinlik ve Güzelköy mahallerinin 14 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki grup mahalle yolunun alt yapısının sağlamlaşması için başlatılan dolgu çalışmasını yerinde denetleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

39 bin metreküp dolgu yapılacak Kesikağaç, Güvercinlik ve Güzelköy grup mahalle yolunda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sathi kaplama asfalt serilerek yol vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kırsal mahalle grup yolunda gerçekleşen denetime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür ve daire başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin