Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede iş birliği yapıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede iş birliği yapıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede iş birliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM )ile işbirliği yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadelede Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM )ile işbirliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, madde kullanımının önüne geçmek için kentte koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayan AMATEM ile ortak çalışma yürütecek.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi, yapılacak ortak çalışmalar nedeniyle AMATEM personeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada madde bağımlılığının önüne geçmek için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi'ne, başvuruda bulunanlar tedavi için AMATEM'e yönlendirilecek.

Madde kullanan tedavi olmak ve danışmanlık hizmeti almak isteyenler,Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi'nin bulunduğu Mezopotamya Mahallesi Gaziler Eski Son Durak 339'uncu sokak Gaziler Sitesi No 17 Kayapınar adresine bizzat başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca yürütülen faaliyetler ile ilgili 0412 252 37 70 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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