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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Merkezi'nin ihalesi için ilana çıktı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lojistik Merkezi'nin ihalesi için ilana çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenti Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak Lojistik Merkezi'nin ihalesi için ilana çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kenti Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak Lojistik Merkezi'nin ihalesi için ilana çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın vizyon projelerinden olan Lojistik Merkezinin, ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınmasından, iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetleri bir arada vereceği belirtildi.

Kente olduğu kadar bölgeye de katkı sağlayacak merkezin, Diyarbakır'ın yüksek katma değer üreterek tarım ve dış ticaret kenti olmasına önemli bir lokomotif olacağı kaydedilen açıklamada, 217 hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük, Güneydoğu'da da bir ilk olacak merkezde 5 şeritli bir demiryolu terminalinin olacağı bildirdi.

Merkezde demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8, 5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 depo yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu bulunacağı aktarıldı.

Bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarından birisi olan Diyarbakır'ın istihdamına da katkı sunacak olan Diyarbakır Lojistik Merkezi'nin ihalesinin 15 Ekim'de yapılacağı bildirilen açıklamada, merkezin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile arsa payı karşılığında ihale edileceği kaydedildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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