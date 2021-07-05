Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerini ilçelere taşıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerini ilçelere taşıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerini ilçelere taşıyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı temmuz ayı kültür sanat programıyla ilçelerde yaşayan vatandaşları çeşitli etkinliklerle buluşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı temmuz ayı kültür sanat programıyla ilçelerde yaşayan vatandaşları çeşitli etkinliklerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, temmuz ayı kültür sanat etkinliklerini ilçelere ayırdı.

Temmuz ayı boyunca 13 ilçede yapılacak etkinlikler arasında, "Dünden Bugüne Diyarbakır" konulu fotoğraf sergisi, "Sihirli Anahtar" adlı çocuk tiyatro oyunu, "Sevimli Emolojiler 2" adlı sinema gösterimi, birbirinden renkli klam ve stranların seslendirileceği dengbej divanı ve konserler yer alıyor.

Etkinlikler, 6 Temmuz'da Çermik Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, 7 Temmuz'da Ergani TOKİ Parkı ve Ergani Öğretmen Lisesi, 8 Temmuz'da Hazro Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 12 Temmuz'da Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 13 Temmuz'da Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 16-17 Temmuz'da Bismil İbrahim Oruç Parkı, 18 Temmuz'da Eğil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 26 Temmuz'da Kulp Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Temmuz'da Lice Ayşe Toprak Yatılı Bölge Ortaokulu, 28 Temmuz'da Hani Ziya Gökalp Konferans ve Gösteri Salonu ve 29 Temmuz'da Kocaköy Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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