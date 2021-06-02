Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi Kız Yurdu öğrencilere barınma imkanı sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin kız çocuklarına barınma ve üniversiteye hazırlık eğitimi verilen "Konuk Evi Kız Yurdu" öğrencilere umut olmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin kız çocuklarına barınma ve üniversiteye hazırlık eğitimi verilen "Konuk Evi Kız Yurdu" öğrencilere umut olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca kurulan, 170 kız öğrenci yararlandığı yurtta barınma ve yemek gibi ihtiyaçlar ücretsiz karşılanıyor.

Lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, 'Konuk Evi Kız Yurdu'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlanıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi'nin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitim veriyor.

Yurtta kalan öğrencilerden Safiye Yıldız, ders çalışmak isteyenler için yurdun tam donanıma sahip olduğunu belirtti.

Yıldız, yaklaşık 4 aydır yurdun imkanlarından yararlandığını ifade ederek, bu sayede başarı grafiğini yükselttiğini, hedefinin eczacılık bölümünde okumak olduğunu aktardı.

Dilan Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları sayesinde Konuk Evi Kız Yurdu ile tanıştığını kaydetti.

Koçyiğit, "Burası ders çalışmak isteyen öğrenciler için gerçekten çok faydalı. Burası bizler için büyük bir nimet. Böyle yerlerin sayısının arttırılması biz gençlere çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Songül Serpil Yetiş, öğretmen olma hedefiyle yurda geldiğini aktararak, verilen eğitim sayesinde hayallerini gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.

Derya Kılıç ise yurdun ders çalışmak için ideal bir yer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitmenler ders konusunda öğrencilere ciddi katkı sunuyor. Anestezi bölümünü kazanmak istiyorum. Barınma, yemek ve verilen diğer tüm hizmetlerin ücretsiz olması bizim için büyük bir avantaj. Bize bu imkanları sağlayan Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'na, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin