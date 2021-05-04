Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de 9 bin 500 metrekare alanda park yapıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaköy'deki vatandaşların hoşça vakit geçirmesini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak için ilçeye inşa edeceği Kaya Mahallesi Parkı'nda çalışmalara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaköy'deki vatandaşların hoşça vakit geçirmesini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak için ilçeye inşa edeceği Kaya Mahallesi Parkı'nda çalışmalara başladı.

Kafeterya, mescit, gül bahçeleri, kamelya, spor aletleri, yürüyüş yolları ve tuvalet gibi bölümlerin yer alacağı parkta çocuklar için yumuşak zemin üzerine çeşitli oyun gruplarının bulunduğu alan oluşturulacak.

Vatandaşların aileleriyle zaman geçirmelerini sağlamak için parkın değişik bölümlerine her biri 16 metrekare olan 7 ahşap kamelya yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesince, yeşil alan içinde tek kattan oluşan ve toplam 238 metrekare alan üzerine inşa edilecek kafeterya bölümünde vatandaşların, içecek ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacak.

2 bin 970 metrekare sert zemin dışında, 6 bin 530 metrekarenin yeşil alan olarak değerlendirileceği parka farklı türlerde 364 ağaç ve 497 çalı dikilecek, ayrıca 6 bin 400 metrekare çim ekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin