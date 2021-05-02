Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda 1200 kilometre yol yapım çalışmasını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 1200 kilometre yol yapımı hedefiyle alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 1200 kilometre yol yapımı hedefiyle alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu'nun kırsal mahallelerde 1200 kilometre yol yapacaklarını açıklamasının ardından harekete geçen belediye, alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Lice, Hazro, Bismil, Silvan, Çınar, Eğil, Kulp, Hani ve Çüngüş ilçelerinde 13 şantiyede yürüttüğü çalışmalarda 496 personel görev yapıyor.

Ekipler, belirlenen mahallelerde gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, yaz aylarıyla sıcaklığın sathi kaplama asfalt serme durumuna uygun hale gelmesiyle mahalle ve mahalle grup yollarına sathi kaplama asfalt sererek vatandaşların hizmetine sunacak.

Belediye, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak ve araç sürüş konforunu artırmak için daha önce 5,5 metre olan grup mahalle yollarının genişliğini 7 metreye çıkaracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya