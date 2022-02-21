Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle kenti süsleyecek - Haberler

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle kenti süsleyecek

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle kenti süsleyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kendi seralarında ürettiği 3 milyon mevsimlik çiçekle kenti süsleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kendi seralarında ürettiği 3 milyon mevsimlik çiçekle kenti süsleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, seralarında ürettiği ve daha ucuza mal ettiği mevsimlik çiçeklerle kenti süslemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj çalışmaları kapsamında ürettiği 600 bin mevsimlik çiçeği kentteki park, refüj ve kavşaklara dikti.

50 bin süs lahanasını dikmek için sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl 3 milyon mevsimlik çiçek, 30 bin gül, 30 bin lavanta, 150 bin çeşitli çalı bitkileriyle kenti süsleyecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haberler

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