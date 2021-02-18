Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmalarını tamamladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ile olası buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ile olası buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

Gece başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece itibariyle cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler günün ilk ışıklarıyla da vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları ve yaya üst geçitlerini temizledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan merkez ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise yağan karın ağaçlara zarar vermemesi için çalışma başlattı.

Oluşturulan ekipler, 4 merkez ilçedeki park, kaldırım ve refüjlerde ağaçların üzerindeki karları temizledi. Ekipler, kenti yeşillendiren ve süsleyen ağaçların zarar görmemesi için kar yağışı devam ettiği sürece çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin