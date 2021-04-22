Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanda yapılan işgallere son veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha düzenli bir kent için kamusal alanda yapılan işgallere son veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha düzenli bir kent için kamusal alanda yapılan işgallere son veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara yönelik emniyet ekipleri ile Kayapınar ilçesinde çalışma başlattı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bulvarına gelişi güzel bırakılan ve izinsiz ticari faaliyette bulunan seyyar satıcıların araçları bulundukları alanlardan kaldırıldı.

Ekipler, Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan Sanayi Sitesi girişindeki duvara izinsiz reklam amaçlı yazı yazan ve tabela asarak görüntü kirliliğine sebep olanlara cezai işlem uyguladı.

Kentin farklı noktalarında izinsiz şekilde cadde ile kaldırım arasına araç geçişi için dökülen betonlar da söküldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin