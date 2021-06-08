Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınları kooperatiflere sağlanan desteklerle ilgili bilgilendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kooperatifleşme konularında sağlanan desteklerin aktarılması için Koşuyolu Parkındaki Hanımlar Lokali ve Spor Merkezinde toplantı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kooperatifleşme konularında sağlanan desteklerin aktarılması için Koşuyolu Parkındaki Hanımlar Lokali ve Spor Merkezinde toplantı yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü'nün düzenlediği buluşmaya çok sayıda kadın kooperatifi yöneticisi katıldı.

Kadınlara, kooperatifleşmenin sağladığı yararlar dışında kurulacak yeni kooperatiflerde izlenecek yollar, mevzuat ve proje hazırlama konularında da bilgiler verildi.

Kadın kooperatiflerinin, yaşadıkları sorunları da gündeme getirme fırsatı bulduğu buluşmada ayrıca Türkiye'de kooperatifçilik alanında başarılı olan kuruluşların ve Adana'da yapılacak olan kooperatifler fuarının ziyaret edilmesi planlandı.

Kadın kooperatifleri ile buluşmaların ilçelerde de yapılması kararlaştırılırken, katılımcılar sağladıkları destekler nedeniyle Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin