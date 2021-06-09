Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerinde ruhsat denetimi yaptı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerinde ruhsat denetimi yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerinde ruhsat denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı.

Deneimde iş yeri sahiplerine ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunan zabıta ekipleri ruhsatı bulunmayan iş yerleri ile ilgili tespit tutanağı tuttu.

Zabıta Daire Başkanlığının kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için yetki ve sorumluluk alanındaki iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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