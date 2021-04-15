Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmasını sürdürüyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmasını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmasını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Her türlü bulaşıcı hastalığa karşı Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olan ilaçların kullanıldığı çalışmalarda ekipler, sağlığı tehdit eden haşerenin bulunabileceği yerleri ilaçlıyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulundurularak, havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçirilecek ve larvasit uygulamalarıyla hedef zararlının üremesi engellenecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, toplum sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi zararlıların ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda etkili ilaçlar kullanarak mücadelesini sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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