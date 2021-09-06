Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki kırsal mahalleye su deposu kuruyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki kırsal mahalleye su deposu kuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki kırsal mahalleye su deposu kuruyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesine bağlı Geyiktepe ve Yaytaş kırsal mahallelerine 50 metreküp kapasiteye sahip betonarme ayaklı su deposu kuruyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesine bağlı Geyiktepe ve Yaytaş kırsal mahallelerine 50 metreküp kapasiteye sahip betonarme ayaklı su deposu kuruyor.

DİSKİ ekipleri çalışmalar kapsamında her iki noktada toplam 480 metrelik içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Geyiktepe ve Yaytaş mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Her yerleşim yerinin ihtiyacına uygun çalışmalar yaptıklarını belirten Tutşi, "En ücra kırsal mahallemize dahi kaliteli hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın taleplerini belirledikten sonra imalatlarımızı yapıyoruz. Ayaklı su depolarımız ile hemşerilerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz su alabilecek." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki kırsal mahalleye su deposu kuruyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iki kırsal mahalleye su deposu kuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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