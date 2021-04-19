Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan ayında her gün 3 bin kişiye iftariyelik dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan ayında her gün 3 bin kişiye iftariyelik dağıtıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yoğun olarak kullanılan toplu taşıma durakları, yolcu otobüs içi ve işlek olan meydanlarda iftar saatinde evinde olamayan vatandaşlara içinde sandviç, su ve hurmanın bulunduğu iftar paketi ikram ediyor. Ekipler, meydanlar ve hastane önlerinde kurdukları stantlar ile otobüs duraklarında seyyar şekilde vatandaşlara iftariyelik dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca devam her gün 3 bin vatandaşa iftariyelik dağıtmaya devam edecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi her gün 3 bin kişiye iftarlık dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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