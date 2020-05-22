Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hasta ve yakınlarına sahur ve iftar ikramında bulundu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastanelerde tedavi olmak amacıyla çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konakladıkları misafirhanede ramazan ayı boyunca sahur ve iftar yemeği servis etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastanelerde tedavi olmak amacıyla çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konakladıkları misafirhanede ramazan ayı boyunca sahur ve iftar yemeği servis etti.

Bölgenin sağlık merkezi konumunda olan Diyarbakır'a çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz misafir eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayı boyunca misafirhanede kalan vatandaşlara odalarında sahur ve iftar yemeği ikram etti.

8 kattan oluşan 136 oda ve 391 yatak kapasitesine sahip Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde kalan vatandaşlara ücretsiz çamaşırhane ve kahvaltı hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki mutfakta hazırlanan sahur ve iftar yemeklerini İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun şekilde odalarına servis ederek, ikramda bulundu.

Kaynak: AA