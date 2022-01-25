Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gramaj denetimi gerçekleştirdi - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gramaj denetimi gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gramaj denetimi gerçekleştirdi
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelerde pasta kutusu gramajına yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelerde pasta kutusu gramajına yönelik denetim yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı, tatlı ve kuru pastalar için ambalaj kutularının gereğinden daha fazla ağır olup olmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

Ambalaj gramajı düşülmeden hileli satış yapan iş yerlerine uyarı amaçlı durum tespit tutanağı düzenlendi.

Düzenlenen tespit tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Güncel, Haber

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