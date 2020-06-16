Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz çalışmaları denetledi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası'nda devam eden düzenlemeler ve İlaçlama Birimindeki çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası'nda devam eden düzenlemeler ve İlaçlama Birimindeki çalışmaları inceledi.

İlgili personelden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası'nı yenilenmiş haliyle en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığına bağlı İlaçlama Birimini de ziyaret eden Eryılmaz, "Hava sıcaklığının artmasıyla sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekiplerimizin kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor. En iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA