Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, fırınları denetledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, fırınları denetledi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, fırınları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için iş yerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi.

Ekipler, merkez Kayapınar ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü, Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile yaptığı fırın denetimlerinde ekmeğin gramaj, fiyat tarifesi ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında, belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için tutanak tuttu.

Ekiplerin, denetimlere 4 merkez ilçede Ramazan Bayramı dahil olmak üzere ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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