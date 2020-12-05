Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini "online" evlere taşıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini "online" evlere taşıyor

05.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:54
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini "Her Ev Bir Kültür Merkezi" teması ile online olarak evlere taşıyacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini "Her Ev Bir Kültür Merkezi" teması ile online olarak evlere taşıyacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk kültür ve sanat etkinliklerini kasım ayında vatandaşların beğenisine sunan Büyükşehir Belediyesi "Her Ev Bir Kültür Merkezi" temasıyla aralık 2020 kültür ve sanat etkinlikleri takvimini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın bu ay "Evdeyiz" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak sanat severlerle buluşacak.

Aralık ayında gerçekleşecek tiyatro gösterimleri, konser, sergi, şiir dinletileri, masal anlatımları ile söyleşiler belirlenen tarih ve saate büyükşehir belediyesini resmi YouTube hesabından canlı şekilde yayınlanacak.

Etkinlikler, cumartesi saat 18.00'de "En Kahraman Kim" çocuk oyunuyla başlayacak.

Kültür ve sanat etkinlikleri, 31 Aralık saat 20.00'de solist Eymen Said'in, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Farsça olarak seslendireceği ilahilerle sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izin alınarak gerçekleşecek olan "Küçede Sanat Var" etkinliğinin bu haftaki durağı Kent Meydanı olacak. Pazar günü 13: 30'da başlayacak olan müzik ziyafetinde Kent Konservatuarı sanatçıları, birbirinden güzel Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkıları seslendirerek zamanlarını evde geçiren vatandaşlara moral verecek.

Etkinlik, aralık ayı boyunca her pazar günü farklı bir mekanda müzik severlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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