Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Siverek Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Siverek Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eski Siverek Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonuyla birlikte kenttin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonuyla birlikte kenttin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, hava limanı bağlantısı nedeniyle kent trafiği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nde, ileriki dönemlerde oluşacak bozulmaların önüne geçmek ve yolun sağlam olması için altyapı çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştiriyor.

Eski Siverek Caddesinin Avşin Kavşağı'ndan Avzem Kavşağı'na kadar olan 2300 metrelik kısımda yol da kazı dolgu işleri olmak üzere altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, yola sıcak asfalt sermeye başlayacak.

Ekipler, DİSKİ'nin yürüteceği yağmur suyu şebeke döşemelerinin ardından Eski Siverek Caddesinin, Aram Tigran Kavşağından Avşin Kavşağı'na kadar olan yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde olan yola 80 bin ton plentmiks, alttemel ve plentmiks temel serimi yaptıktan sonra 10 cm kalınlığında 21 bin ton bitümlü temel asfalt serecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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