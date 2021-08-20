Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sinop'ta selin yaralarının sarılmasına destek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sinop'ta selin yaralarının sarılmasına destek oluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sinop'ta selin yaralarının sarılmasına destek oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 12 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalara destek veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta 12 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalara destek veriyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Sinop'un Türkeli ilçesine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor.

İlçede 12 iş makinesi ve 20 personelle çalışmalara katılan ekiplerin özverili çalışması, yöre halkı tarafından da takdir topluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine, ülke olarak afetin izlerini silebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla bölgeye gelerek çalışmalara başladıklarını anlatan Akyıldız, "Biz burada Sayın Valimizin talimatıyla çalışmalarımıza başladık. İhtiyaç olduğu sürece kalacağız. Bizler kardeşiz. Karadeniz'de bulunmaktan, burada aynı çatı altında olmaktan şeref duyuyoruz. Nasıl ki Güneydoğu'da yaşanan afetlerde onlar el uzatıyorsa, biz de şu an Karadenizli kardeşlerimizin yanınızdayız. İnşallah el birliğiyle devletimizin de imkanlarıyla üstesinden geleceğiz."

Akyıldız, bölgede çok fazla hasar bulunduğuna dikkati çekerek "İnsanlar evlerini, tarlalarını, yollarını kaybetmişler. Gerçekten kötü bir tablo var. Belediye olarak tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu arada bölgede çalışma yapan ekiplere yöre halkı, çay ve yemek ikramında bulunuyor. ???????

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Son Dakika | 13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika | 13 yaşındaki akrabası kıza cinsel istismardan tutuklandı
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Jens Stoltenberg Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sinop'ta selin yaralarının sarılmasına destek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:49:36. #1.15#

title