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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara oyuncak hediye etti

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara oyuncak hediye etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kreş ve gündüz bakımevindeki çocuklara oyuncak dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kreş ve gündüz bakımevindeki çocuklara oyuncak dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğlenceli zaman geçirmesi ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için çalışma yürütüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kreş gündüz bakımevinde eğitim gören öğrencileri dağıttıkları hediyelerle sevindirdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencileri evlerinde ziyaret eden eğitmenler, 150 öğrenciye oyuncak araba ve bebek hediye etti.

Tatil dolayısıyla iy dışında olan öğrencilere hediyeleri tatil sonrası verilecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tatil, Güncel, Haber

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