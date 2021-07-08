Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara 18 branşta ücretsiz eğitim veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, yaz tatilini sporla geçirmelerini sağlamak için "Spora Gel Projesi" kapsamında ücretsiz yaz spor okulları açtı.