Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara 18 branşta ücretsiz eğitim veriyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara 18 branşta ücretsiz eğitim veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuklara 18 branşta ücretsiz eğitim veriyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, yaz tatilini sporla geçirmelerini sağlamak için "Spora Gel Projesi" kapsamında ücretsiz yaz spor okulları açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, yaz tatilini sporla geçirmelerini sağlamak için "Spora Gel Projesi" kapsamında ücretsiz yaz spor okulları açtı.

Atletizm, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, karate, kickboks, taekwondo, güreş, dart, satranç, judo, masa tenisi, badminton, çim hokeyi, jimnastik, hentbol branşlarında 46 salon, tesis ve sahada devam eden eğitimlerde alanında yetkin 134 eğitmen görev alıyor.

Yaz spor okullarında 8-14 yaş arası 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Yaz boyunca kayıtların devam edeceği spor okullarına başvurular Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden online olarak veya Talaytepe Spor Kompleksi'nde yer alan Spor Şube Müdürlüğüne yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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