Diyarbakır büyükşehir belediyesi: çocuğa tokat atan zabıta değil

09.10.2019 10:11

DİYARBAKIR'da zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yapılan incelemede tokat atan kişinin zabıta olmadığını belirterek, çocuğa uygulanan bu şiddetin 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da, kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde 'toplum yararına çalışma programı' kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak halihazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA