Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere vahşi sulamada su kayıplarını engellemek amacıyla 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere vahşi sulamada su kayıplarını engellemek amacıyla 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, kentte tarımsal üretimi arttırmak ve yaşanan kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla desteklerine devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle vahşi sulama kanallarında yaşanan su kaybının önüne geçmek için 45 bin 540 metre sulama borusu desteği projesi hazırladı.

Lice, Kulp, Dicle, Çüngüş ve Sur ilçesine bağlı kırsal mahallelerde tarımsal sulama borularını dağıtan ekipler, Çermik'teki çiftçilere dağıtılmak üzere 2 bin 800 metre sulama borusunu Kaymakamlığa teslim etti.

Proje kapsamındaki 6 ilçede, 24 kırsal mahallede 45 bin 540 metre sulama borusunun dağıtımı tamamlandı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı - Haberler
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