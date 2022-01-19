Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kalacak yeri olmadığı için çadırda yaşamak zorunda kalan vatandaşı otele yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kalacak yeri olmadığı için çadırda yaşamak zorunda kalan vatandaşı otele yerleştirdi.

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, 24 saat boyunca parklarda, banklarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde ve otogarda devriye çalışmalarına devam ediyor. ALO 153 ihbar hattına düşen talebi değerlendiren zabıta ekipleri, Kayapınar Uyandık Mahallesi Küme evlerinde çadırda yaşayan 80 yaşındaki vatandaşı tespit etti.

Ekipler, kalacak başka yeri olmayan yaşlı vatandaşın karlı hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için belediyeye ait araçla alarak otele yerleştirdi. Zabıta ekipleri 24 saat esasına göre kentte devriye atarak vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Yerel, Haber

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