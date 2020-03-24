Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı önleme amaçlı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için tazyikli sabunlu su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı önleme amaçlı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için tazyikli sabunlu su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı korona virüs salgının yayılmasına karşı oluşturduğu ekiplerle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yaparak ardından insanlara zararı olmayan kimyasallarla dezenfekte çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında dün gece Sur İlçesi Gazi ve Melikahmet caddelerini tazyikli su ile yıkadı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının temizleme ve yıkama çalışmasının ardından Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise her iki caddeyi ve kaldırımlarını baştan sona ilaçlarla dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları korona virüs salgının yayılması durdurulana kadar kent genelinde aralıksız devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA