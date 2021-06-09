Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bitki üretim merkezi inşa ediyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bitki üretim merkezi inşa ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bitki üretim merkezi inşa ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente estetik görünüm kazandırmak için belirlenen alanlara diktiği bitkilerin üretimi için merkez kuruyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente estetik görünüm kazandırmak için belirlenen alanlara diktiği bitkilerin üretimi için merkez kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şilbe TOKİ içinde yer alan fidan üretim merkezinin kapasitesinin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yeni bir üretim alanı inşa etme kararı alındı.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi sınırlarında yer alan Kent Ormanı karşısında 95 bin metrekare alanda yeni bitki üretim merkezi inşa edilecek.

İnşa edilecek merkezde 45 bin metrekare depolama ve geliştirme alanı, 50 bin metrekare de üretim alanı yer alacak.

1800 metrekarelik ana seranın kurulacağı alanda 5 bin metrekarelik 50 tünel yapılacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeni fidan üretim merkezinde farklı tür ve renklerde yıllık 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçek, 30 bin çalı ile 15 bin ağaç fidesi yetiştirerek tasarruf sağlayacak.

Merkezin birinci etap inşa çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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