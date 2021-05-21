Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 6,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenerek, ev bağlantıları yapılacak.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 6,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenerek, ev bağlantıları yapılacak.

Maliyeti 1 milyon 308 bin 500 lira tutan projeyle alt yapı ve içme suyu problemi çözüme kavuşacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projeyle ilgili ilçede yaptığı incelemelerin ardından, "Bismil Atıksu Arıtma Tesisi"nde devam eden çalışmaları denetledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında inşaat çalışmaları devam eden "Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü" projesinde ilçe merkezi şebeke hattında çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin