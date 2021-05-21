Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 6,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenerek, ev bağlantıları yapılacak.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 6,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenerek, ev bağlantıları yapılacak.

Maliyeti 1 milyon 308 bin 500 lira tutan projeyle alt yapı ve içme suyu problemi çözüme kavuşacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projeyle ilgili ilçede yaptığı incelemelerin ardından, "Bismil Atıksu Arıtma Tesisi"nde devam eden çalışmaları denetledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında inşaat çalışmaları devam eden "Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü" projesinde ilçe merkezi şebeke hattında çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

YOLU KAPATIP, SU İSTEDİLER
YOLU KAPATIP, SU İSTEDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde içme suyu şebekesini yenileyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:50:43. #1.16#

title