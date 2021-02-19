Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nin ikinci şubesi açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Bilgi Evi'nin 2'inci şubesini Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda açtı.

Çocukların başta eğitim olmak üzere sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca açılan şube hizmete girdi.

500 öğrencinin kayıt yaptırdığı yeni şubede 8'inci sınıf öğrencileri salgın hastalık tedbirleri koşullarına uygun sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek ders başı yaptı.

Sosyal kültürel etkinlikler kapsamında öğrenciler, spor, drama, tiyatro, akıl ve zeka ile robotik kodlama olmak üzere birçok etkinlikten yararlanacak.

Bilgi Evi'ne kayıt yaptırıp ücretsiz orta öğretim sınavlarına hazırlanmak isteyenler, kimlik fotokopileri ve Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla Bilgi Evi'ne velileriyle birlikte gelerek başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin