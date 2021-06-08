Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına adayları ücretsiz hazırlayacak
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına adayları ücretsiz hazırlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına adayları ücretsiz hazırlayacak
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, gençlerin hayallerine kavuşmaları için "Ücretsiz Özel Yetenek Kursları" adıyla açtığı ve ilk antrenmanların 21 Aralık 2020'de başladığı spor lisesi, BESYO, PMYO, askeri okullar ve bekçilik kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, gençlerin hayallerine kavuşmaları için "Ücretsiz Özel Yetenek Kursları" adıyla açtığı ve ilk antrenmanların 21 Aralık 2020'de başladığı spor lisesi, BESYO, PMYO, askeri okullar ve bekçilik kursları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin yaz aylarında başlattığı BESYO sınavlarına hazırlık için yeniden başvuru almaya başladı.

Aynı şekilde ortaokuldan mezun olup spor liselerine yerleşmek isteyen adaylar da kurslardan yararlanabilecek.

BESYO ve spor liselerine hazırlık kurslarından faydalanmak isteyenlerin, https://uyanisgenclik.diyarbakir.bel.tr/ogrenci/sporozelyetenek.aspx internet adresi üzerinden formu doldurarak gerekli evraklarla Talaytepe Spor Kompleksi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Şube Müdürlüğü'ne bizzat başvurmaları gerekiyor.

Ücretsiz BESYO ve spor liselerine hazırlık kurslarında alanında uzman antrenörler görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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