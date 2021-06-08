Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına adayları ücretsiz hazırlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, gençlerin hayallerine kavuşmaları için "Ücretsiz Özel Yetenek Kursları" adıyla açtığı ve ilk antrenmanların 21 Aralık 2020'de başladığı spor lisesi, BESYO, PMYO, askeri okullar ve bekçilik kursları devam ediyor.