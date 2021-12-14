Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi barınma imkanı olmayan 11 kişiye yardım eli uzattı - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi barınma imkanı olmayan 11 kişiye yardım eli uzattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi barınma imkanı olmayan 11 kişiye yardım eli uzattı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve barınma imkanı olmayan 11 kişiyi kentteki otellerde misafir ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve barınma imkanı olmayan 11 kişiyi kentteki otellerde misafir ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışından hareketle, kış aylarında barınma ihtiyacı olan veya sokakta kalan vatandaşlara destek sunuyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar ve yaptıkları çalışmalarda barınma imkanı olmayan 11 kişiyi Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirdi.

Sokakta kalıp sağlık sorunları olan vatandaşlara hastanelerde tedavilerinin yapılmasını sağlamak için refakat eden ekipler, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşları ise Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yönlendirdi.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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