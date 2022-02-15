Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi atık su sorununu çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde bulunan Aziziye Deresi'nde atık su sorununu çözüyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Aziziye ve Gürdoğan Mahallelerinde çarpık yapılaşmadan kaynaklı atık suların dere yatağına deşarj edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan koku ve sağlıksız görüntüleri yürüttüğü çalışmayla gideriyor.

Aziziye ve Gündoğan Mahallelerinde kaçak yapıların atık sularının dereye akmasını önlemek için DİSKİ, alanı 1. ve 2'inci etaplara ayırarak çalışma yürütüyor.

Özellikle yaz aylarında kaçak yapıların kanalizasyon sularının dereye akmasıyla oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yapılan çalışmada ekipler, 1'nci etaba 330 metre kanalizasyon şebeke hattı döşedi.

Eski şebekeyi deplase etmek için çalışmalarını sürdüren ekipler 2'nci etap çalışmalarında ise belirlenen alanlara 310 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşeyecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı.

Mevcut hattın ihtiyaca cevap vermediğini ve bu durumdan Dicle Nehri'nin de etkilendiğini vurgulayan Tutşi, DİSKİ'nin Dicle Nehri'ni korumak için hassasiyetle çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Atık su konusunda herkesi duyarlı olmaya davet eden Tutşi, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız da özellikle derenin temiz kalması için evsel atıklarını dere yatağına aktarmamalıdır. Bu konuda herkes duyarlı davranmalıdır. Kolektif bir akılla bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Sonuçta dere Dicle Nehri'ne akıyor. Dicle Nehri bu kentin önemli kimliklerinden biri."