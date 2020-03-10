Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ile hizmet kalitesini artıracak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN arasında "Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN arasında "Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kenti daha iyi ve güzele taşıyacak, hak ettiği ölçüde büyük şehir kimliği kazandıracak çok önemli bir başlangıcın yaşandığını söyledi.

Kentin 21. yüzyılın bilgi teknolojisi temelinde akıllı bir şehir konumuna taşınması noktasında bir büyük iradeyi harekete geçirdiklerini kaydeden Güzeloğlu, ASELSAN'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte iddiasını sürdüren, uluslararası alanda ülke için belirleyici birikim olduğunu belirtti.

ASELSAN'ın savunma, ulaşım, enerji ve benzeri bütün alanlarda geliştirdiği çözümlerle 21. yüzyılda gelişimi etkileyen ve yönlendiren bir şirket olduğunu aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da tarihinden gelen bir büyük birikimi, zenginliği ve derinliği bugün geleceğe taşıyacak bir büyük atılımı gerçekleştiriyoruz. Teknoloji insan için vardır. Diyarbakır 21. yüzyılın gerçeği olan bilgi ve bilimi teknolojiyle bütünleştiriyor. Diyarbakır'da yaşamak bir ayrıcalık bir güzellik oluyor. İnsan merkezli yönetim anlayışımızın zaten olmazsa olmazı budur. Her şey insan için ve insana bağlı olmalıdır. ASELSAN çok büyük bir birikimini Diyarbakır'da başlatıyor. Diyarbakır bu anlamda ilklerin ve yeniliklerin kenti olacak."

İleriki günlerde ASELSAN ile kısa, orta ve uzun dönemli bir süreci hayata geçireceklerini bildiren Güzeloğlu, "İnsana dokunan, hayatını kolaylaştıran, Diyarbakır'da yaşamı keyfe dönüştüren her alanda iletişim ve bilişim çözümleri ile öne çıkan bir kent kimliği Diyarbakır'da olacak." diye konuştu.

Güzeloğlu, ASELSAN'ın gücünün, birikiminin ve bunu yapacak kapasitesinin tam olduğunu vurguladı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, ASELSAN'ın 45 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, elde ettikleri birikimi ve çözüm yollarını kentte hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"ASELSAN, 45 yıldır ülkeye yaptığı hizmeti, elde ettiği birikimi, tecrübeyi, sistem, mühendislik ve tasarım anlamındaki geliştirdiği çözümleri, son dönemlerde özellikle ülkenin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık alanlarını baz alarak, geleceği özellikle şehirlerde şehir yaşamına yönlendirecek, beklentileri de karşılayacak ve çözümleri oluşturabilecek çalışmalar içine girmiştir." ifadesini kullanan Görgün, Diyarbakır'da böyle bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından, belediyenin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında uygulamalar geliştiren ASELSAN ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında "Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik İşbirliği Anlaşması" Güzeloğlu ve Görgün tarafından imzalandı.

Kaynak: AA