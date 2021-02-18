Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise'de öğrenciler ders başı yaptı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise'de öğrenciler ders başı yaptı

18.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:01
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise'de öğrenciler ders başı yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla açtığı Akademi Lise, bin öğrencinin katılımıyla eğitime başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlamak amacıyla açtığı Akademi Lise, bin öğrencinin katılımıyla eğitime başladı.

Çocukların eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla daha önce Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi Evi'ni hizmete açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlık için oluşturduğu ve binlerce kişinin yararlanacağı Akademi Lise'de dersler başladı.

Sur ilçesinde açılan ve toplam bin 500 öğrenci kapasitesine sahip Akademi Lise'ye şuana kadar bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Akademi Lise'de salgın koşulları göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle 12'inci sınıfa devam ve mezun olan öğrencilerle ders faaliyetlerine başlandı.

Liseye kayıt yaptırıp ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlık kurslarından yararlanmak isteyenler, kimlik fotokopileri ve Sağlık Bakanlığından alacakları Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına veya Bilgi Evine bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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