Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye kaynak kitap hediye etti - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye kaynak kitap hediye etti

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye kaynak kitap hediye etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 7 bin öğrenciye kaynak kitap hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lgs, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 7 bin öğrenciye kaynak kitap hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitimlerini sorun yaşamadan sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin geleceklerine yön vermesi amacıyla Bilgievleri, Akademi Liseler ve Kız Öğrenci Yurdu oluşturan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha çok kaynaktan ders çalışabilmesi için kitap desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca eğitim öğretim döneminde belirlediği takvim çizelgesi kapsamında 4 bin 200 ortaokul, 2 bin 800 lise öğrencisi olmak üzere toplam 7 bin öğrenciye 55 bin 200 yardımcı, LGS, AYT ve TYT kitabı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere desteğini sürdürecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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