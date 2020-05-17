Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün yeniden sokağa çıktı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün yeniden sokağa çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokağa çıkan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 12.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkma imkanı sağlanan yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Vatandaşlara, belirlenen zaman diliminde ekipler eşlik etti. Görevlilerinin gösterdiği, yakın ilgisi ve hediyelerden dolayı vatadandaşlar, yetkililere teşekkürlerini iletti. Kaynak: AA