Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 360 bin mevsimlik çiçekle şehri süsledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 360 bin mevsimlik çiçekle şehri süsledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 360 bin mevsimlik çiçekle şehri süsledi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde değişik çeşit ve renkte 360 bin mevsimlik çiçekle kenti süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde değişik çeşit ve renkte 360 bin mevsimlik çiçekle kenti süsledi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kamışlı, Selahattini Eyyubi ve Diclekent bulvarları, Ekinciler, Elazığ ile Hatboyu caddelerine, vilayet çevresi ve Hz Süleyman Parkı'na peyzaj düzenlemesi kapsamında değişik çeşit ve renkte 360 bin mevsimlik çiçek dikti.

Kavşak düzenleme çalışmalarında bitki ile ağaçların zarar görmemesi için nakil işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, ayrıca Rızvanağa Caddesi'ndeki kaldırımlarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendi serasında ürettiği 40 bin mevsimlik çiçeği ilçe belediyelerine hibe etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini göz önünde bulunduran ekipler, bitkileri korumak için 14 arazöz ile günde 2 kez sulama, park ve refüjlerde zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Ashab-ı Kehf, Hani Pir Aziz Türbesi, Fuar alanı, Keçi Burcu ve Sanat Sokağı'nda peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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