Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3 dilde etkinliklere imza atıyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3 dilde etkinliklere imza atıyor

03.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:04
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3 dilde etkinliklere imza atıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaş gruplarına yönelik etkinlik programı düzenleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaş gruplarına yönelik etkinlik programı düzenleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının her ay farklı bir temayla geleneksel hale getirdiği etkinliklerin yeni takvimi açıkladı.

"Ocak toparlandı gitti işte, şubat filan da gider bu gidişle" temasıyla hazırlanan etkinliklerin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtilen açıklamada, programda tiyatro, konser, sergi, şiir dinletileri, eğitici kukla gösterileri, radyo tiyatrosu, anma, masal anlatımları ve söyleşilerin yer alacağı aktarıldı.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olarak her hafta farklı bir mekanda yapılacak etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediyenin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi izlenebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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