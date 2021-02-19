Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1500 öğrenciye yönelik eğitim semineri düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, özel yetenek kurslarına devam eden 1500 öğrenciye yönelik eğitim semineri düzenledi.

Madde bağımlılığıyla mücadelede özellikle önleyici çalışmalara ağırlık veren psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın askeri ve polis okulları ile beden eğitimi yüksek okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı özel yetenek kurslarından yararlanan 1500 öğrenciye madde bağımlılığı eğitimi verdi.

Öğrencilere, "bağımlılık nedir, risk faktörleri, önleyici ve koruyucu tedbirler, dezavantajlı gruplar, anne ile babanın rolü, madde kullanan birini nasıl anlarız, madde bağımlısına yaklaşım nasıl olmalı, bağımlılığa yol açan biyolojik faktörler, bağımlılığa yol açan psiko-sosyal faktörler, maddenin türleri, madde bağımlısının tavır ve davranışları ile bağımlılıkta tedavi ve nereye başvurulması" gerektiği konularında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin