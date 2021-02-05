Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 102 acil toplanma yerini belirledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 102 acil toplanma yerini belirledi

05.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:08
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 102 acil toplanma yerini belirledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, olası doğal afet ve acil durumlara karşı merkez 4 ilçede vatandaşların toplanacağı 102 alanı belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, olası doğal afet ve acil durumlara karşı merkez 4 ilçede vatandaşların toplanacağı 102 alanı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının doğal afet ve acil durumlara karşı yapılan hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde mülkiyet, büyüklük, ulaşım, erişebilirlik, çevresel ilişkiler, konum, altyapı ve kullanabilirlik kriterlerine uygun 102 farklı noktada vatandaşların yararlanabileceği geçici barınma alanları belirlendi.

Vatandaşlar için belirlenen acil toplanma ve geçici barınma alanlarını gösterir işaret, yer ve yön levhaları yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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