Diyarbakır burma kadayıfında bayram mesaisi
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Diyarbakır burma kadayıfında bayram mesaisi

Diyarbakır'daki kadayıf ustaları, Kurban Bayramı dolayısıyla artan siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.

Diyarbakır burma kadayıfında bayram mesaisi
30.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:34

Diyarbakır'daki kadayıf ustaları, Kurban Bayramı dolayısıyla artan siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.

Kentin geleneksel burma kadayıfının ustaları, bayramda tatlıya artan talebi karşılamak için hummalı çalışıyor.

Ustaların hünerli ellerinde hayat bulan, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli hazırlanan burma kadayıf, bayramda misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen müşterilere sunuluyor.

Tereyağlı tepsilere dizilen ve ocağa bırakılan burma kadayıf, nar gibi kızardıktan sonra üzerine şerbeti dökülerek, satışa hazır hale getiriliyor.

Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden de talep görüyor.

3 ton kadayıf üretiliyor

İşletmeci Mehmet Altunbay, AA muhabirine, bayram nedeniyle tatlı satışlarının arttığını, talebi karşılamak için bir haftadır yoğun çalıştıklarını söyledi.

Geçen bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu anımsatan Altunbay, bu bayramda kısıtlama bulunmadığından satışlarının fazlalaşacağını belirtti.

Türkiye'nin bütün illerine tatlı gönderdiklerini dile getiren Altunbay, "Normal günlerde 50 tepsi tatlı üretiyoruz. Arife günü ise sayı 500'ü aşıyor. Bu da yaklaşık 2,5-3 ton civarında tatlıya denk geliyor. Türkiye'yi, Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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