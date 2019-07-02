DİYARBAKIR Bölge turizmcileri, Diyarbakır'da buluştu

Bölge turizmcileri, Diyarbakır'da buluştu

Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Genel Başkanı Alican Aksu'nun katılımıyla Güneydoğu'daki turizmciler, Diyarbakır'da bir araya geldi.

Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt ve Adıyaman'daki turizm ve otel yöneticileri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıyla bir araya geldi. TUROYD Başkanı Alican Aksu'nun da katıldığı toplantıda, bölge turizminin kalkınmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

TUROYD Başkanı Alican Aksu, turizmde en büyük riski otelcilerin taşıdığını ifade ederek, İstihdamda sorunlar var. Bunun yanında personelin kalifiye eğitimi bulunmaması. Bir yatırımcı olarak profesyonellere çok önem veriyoruz. Diyarbakır'daki ilk toplantımızda sloganımız 'Güneş doğudan doğar' olarak belirledik. Dünyada bu topraklardan daha değerli toprak yok. Bu topraklarda okuduk, bu topraklardan ekmek kazandık. Şu an bu topraklara bir şeyler vermenin zamanı. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Güneydoğu Anadolu Projesi adı altında bir bölgesel destinasyon çalışma yapmak zorundayız. Bir aile geldiği zaman 7- 8 günlük tatil olanağı sunacağımız ve keşfedilmemiş cennetleri gösterebileceğimiz bir destinasyon yönetimi yapmamız gerekiyor. Bölgede turizm koordinasyon merkezi kurulmalı. Diyarbakır çok gelişmiş. Antalya'dan tek farkı denizin olmamasıdır. Bu bölgenin kalkınması için gastronomiyi ve kadın istihdamını önemsiyoruz dedi.

Kaynak: DHA