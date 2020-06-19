DİYARBAKIR Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdiler
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DİYARBAKIR Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdiler

Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdilerDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, bisiklet almak için trafik ışıklarında su satarak para biriktiren 2 çocuğun hayalini, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri gerçekleştirdi.

19.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:55

Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdiler

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, bisiklet almak için trafik ışıklarında su satarak para biriktiren 2 çocuğun hayalini, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, 2 çocuğun, bisiklet alabilmek için sürücülere su satıp para biriktirdiğini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri harekete geçti. Platform üyeleri bir bisiklet alıp, bir gün sonra çocukların su sattığı bölgeye gitti. Üyeler, çocuklar gelmeden önce su sattıkları yere bisikleti bıraktı. Ardından da platform üyeleri, bir alışveriş merkezinin terasına çıkarak çocukların gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen çocuklar, bisikleti görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocukların yanına giden üyeler, bisikleti kendilerine hediye ettiklerini söyledi.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, üyelere, bir bisiklet daha alıp, çocuklara teslim etti.

DİYARBAKIR Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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