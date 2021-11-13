DİYARBAKIR - Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüphelinin tutuklanması

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde 26 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve B.K'nin (17) silahla öldürüldüğü kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve kamu kurumlarına ait kameralar ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 70 farklı noktadan elde edilen 240 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, operasyonla M.D. (21), D.H. (17), A.I. (21), T.A. (18), E.K. (15), Y.C. (15), M.S.Y. (16) ve B.A'yı (15) yakaladı.

Polis ekipleri, zanlıların ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda ateşli silahla kasten öldürme olayının faili olduğu iddiasıyla C.F'yi (26) de Bismil ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.