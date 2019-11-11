Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...
Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
11.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:50
Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...