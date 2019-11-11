Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

11.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:50
Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...

, ve 'ta 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Diyarbakır, bingöl ve muş'ta 'kıran-5' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 20...
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